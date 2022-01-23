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Descontinuado
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX993W
HX9944/13
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX683J
HX6836/24
HX680A
HX6807/35
Embalagem de 2
Tamanho padrão
De encaixe
Emparelhamento de modo BrushSync
As cerdas densas existentes no centro da cabeça de escova Philips Sonicare Premium White foram desenvolvidas para remover a placa bacteriana e as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. As partes laterais flexíveis adaptam-se aos contornos do formato único dos seus dentes e gengivas, para uma limpeza profunda e um sorriso mais brilhante em apenas 3 dias.
Vai conseguir uma limpeza personalizada em cada escovagem com a nossa tecnologia de limpeza adaptável. As partes laterais em borracha macia e flexível deixam a Premium White adaptar-se aos contornos únicos da sua boca. As nossas cerdas ajustam-se às gengivas e aos dentes, proporcionando-lhe até 4x mais superfície de contacto** do que uma cabeça de escova normal para uma limpeza mais profunda, mesmo em locais de difícil alcance. A tecnologia de limpeza adaptável também permite um acompanhamento suave ao longo da linha das gengivas e absorve a pressão de escovagem excessiva, para além de permitir uma melhor escovagem para uma sensação única na boca e uma limpeza superior.
Com a Premium White, vai conseguir uma limpeza excepcional, assim como branqueamento diário. O seu design flexível ajuda a remover 10x mais placa bacteriana**** dos dentes e ao longo da linha das gengivas para uma limpeza profunda que poderá ver e sentir.
4.8
de 5
152
Críticas
99%
recomendam este produto
Teresa75
23/01/2022
España
Comprador verificado
Recambios para mi cepillado
El cepillo Philips es incuestionablemente el mejor de todos los que he experimentado y sus recambios me permiten mantener mi dentadura de tal forma que el dentista se asombra!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sim, recomendo este produto
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LM8894,,
24/04/2020
España
Funcionário da Philips
Dientes más blancos y brillantes.
[Employee of philipsglobal] Las cerdas eliminan las manchas superficiales blanqueando de forma visible los dientes en solo tres días, a la vez que obtienes una limpieza en profundidad espectacular. Sus laterales de goma suaves y flexibles son una maravilla.
Pontos positivos
Blanqueamiento, limpieza en profundidad, laterales de goma.
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Alicia19
15/03/2020
España
Parte da promoção
Limpieza profunda
Excelentes cabezales, ya que tienen un tamaño perfecto y realizan una limpieza bucal muy buena. Estéticamente son muy bonitos
Pontos positivos
Limpieza
Pontos negativos
Nada
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no modo White+ com uma das melhores pastas de dentes branqueadoras em comparação com uma escova de dentes manual
O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™
do que uma cabeça de escova DiamondClean
em comparação com uma escova de dentes manual