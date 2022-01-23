ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante
  • Um sorriso mais branco e mais brilhante

Descontinuado

Philips Sonicare W3 Premium WhiteCabeças normais para escova de dentes sónica

HX9062/17

4.8
| (152) Críticas | 99% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Um sorriso mais branco e mais brilhante
Os alimentos e as bebidas podem tornar o seu sorriso menos brilhante. A nossa cabeça de escova Premium White W3 pode intensificar a brancura do seu sorriso. As cerdas de polimento eliminam as manchas de superfície para branquear visivelmente os dentes em apenas 3 dias, ao mesmo tempo que obtém uma limpeza profunda excecional
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Escova de dentes recarregável

HX992S

HX9917/90

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962K

HX9631/17

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962P

HX9631/18

Series 7900 Advanced Whitening

Series 7900 Advanced Whitening
Escova de dentes elétrica com app

HX962G

HX9636/19

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Escova de dentes elétrica sónica

HX642A

HX6483/52

DiamondClean Smart

DiamondClean Smart
Escova de dentes elétrica com app

HX993W

HX9944/13

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960V

HX9611/21

ExpertClean 7300

ExpertClean 7300
Escova de dentes elétrica com app

HX960K

HX9611/22

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Escova de dentes elétrica sónica

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Escova de dentes elétrica sónica

HX680A

HX6807/35

Remove 100% mais manchas em apenas 3 dias*

Um sorriso mais branco e mais brilhante

  • Embalagem de 2

  • Tamanho padrão

  • De encaixe

  • Emparelhamento de modo BrushSync

Remove até 100% mais manchas de superfície em apenas 3 dias*

Remove até 100% mais manchas de superfície em apenas 3 dias*

As cerdas densas existentes no centro da cabeça de escova Philips Sonicare Premium White foram desenvolvidas para remover a placa bacteriana e as manchas de superfície causadas por alimentos e bebidas. As partes laterais flexíveis adaptam-se aos contornos do formato único dos seus dentes e gengivas, para uma limpeza profunda e um sorriso mais brilhante em apenas 3 dias.

Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço

Até 4x mais superfície de contacto** para uma limpeza profunda sem esforço

Vai conseguir uma limpeza personalizada em cada escovagem com a nossa tecnologia de limpeza adaptável. As partes laterais em borracha macia e flexível deixam a Premium White adaptar-se aos contornos únicos da sua boca. As nossas cerdas ajustam-se às gengivas e aos dentes, proporcionando-lhe até 4x mais superfície de contacto** do que uma cabeça de escova normal para uma limpeza mais profunda, mesmo em locais de difícil alcance. A tecnologia de limpeza adaptável também permite um acompanhamento suave ao longo da linha das gengivas e absorve a pressão de escovagem excessiva, para além de permitir uma melhor escovagem para uma sensação única na boca e uma limpeza superior.

Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual

Remove a placa bacteriana até 10x mais do que uma escova de dentes manual

Com a Premium White, vai conseguir uma limpeza excepcional, assim como branqueamento diário. O seu design flexível ajuda a remover 10x mais placa bacteriana**** dos dentes e ao longo da linha das gengivas para uma limpeza profunda que poderá ver e sentir.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

152

Críticas

99%

recomendam este produto

2

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

Recambios para mi cepillado

El cepillo Philips es incuestionablemente el mejor de todos los que he experimentado y sus recambios me permiten mantener mi dentadura de tal forma que el dentista se asombra!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9064/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

24/04/2020

España

España

Funcionário da Philips

Dientes más blancos y brillantes.

[Employee of philipsglobal] Las cerdas eliminan las manchas superficiales blanqueando de forma visible los dientes en solo tres días, a la vez que obtienes una limpieza en profundidad espectacular. Sus laterales de goma suaves y flexibles son una maravilla.

Pontos positivos

Blanqueamiento, limpieza en profundidad, laterales de goma.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

15/03/2020

España

España

Limpieza profunda

Excelentes cabezales, ya que tienen un tamaño perfecto y realizan una limpieza bucal muy buena. Estéticamente son muy bonitos

Pontos positivos

Limpieza

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para W3 Premium White HX9062/17 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. no modo White+ com uma das melhores pastas de dentes branqueadoras em comparação com uma escova de dentes manual

  2. O emparelhamento do modo BrushSync™ é compatível apenas com pegas da escova de dentes Philips Sonicare com BrushSync™

  3. do que uma cabeça de escova DiamondClean

  4. em comparação com uma escova de dentes manual