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Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

3.8
| (256) Críticas
Melhorar. Conduzir. Desfrutar.
Melhore as lâmpadas para faróis do seu veículo com a gama de LED Philips Ultinon Access. Estas lâmpadas são tão rápidas e fáceis de instalar como as lâmpadas de halogéneo! Melhore a sua iluminação com 80% de brilho adicional** e desfrute da mais recente tecnologia LED no seu automóvel.
Ver todos os benefícios

Instalação fácil e rápida

Melhorar. Conduzir. Desfrutar.

  • Tipo de lâmpada: PS24W/PSX24W

  • Lâmpada LED de montagem direta

  • Design compacto

  • Luz branca fria de 6000 K

  • Número de lâmpadas: 2

Instal. Plug-and-play

Com as lâmpadas LED Philips Ultinon Access, a instalação é tão rápida e fácil que a respetiva retromontagem é uma brincadeira de crianças! Não são necessários controlos de compatibilidade nem anéis adaptadores: as lâmpadas LED Philips Ultinon Access são fornecidas com uma estrutura ultracompacta e uma base integrada compatível com IEC 60061. O seu design de encaixe direto possui a mesma área de ocupação das lâmpadas de halogéneo, permitindo uma instalação simples em espaços apertados. Adaptam-se facilmente a veículos equipados com lâmpadas do tipo PS24W e PSX24W e asseguram uma ampla compatibilidade com a maioria dos modelos de veículos*.

Desempenho do feixe de luz superior ao do halogéneo

As lâmpadas LED Philips Ultinon Access foram concebidas para oferecer um melhor desempenho de feixe de luz do que as lâmpadas de halogéneo num design compacto e universal. Utilizando as mais recentes inovações em tecnologia LED, proporcionam o mesmo fluxo luminoso que as lâmpadas de halogéneo ECE padrão, mas melhoram significativamente o desempenho do feixe utilizando menos energia. As lâmpadas LED Philips Ultinon Access proporcionam aos condutores uma melhor visão em estrada, facilitando a deteção de obstáculos e a condução com maior segurança.

Em conformidade com as normas para automóveis

Tecnologicamente avançada, a iluminação Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Conscientes de que o desempenho dos nossos produtos depende da sua compatibilidade com as exigências do ambiente automóvel atual, concebemos os nossos produtos o mais próximo possível das normas da indústria. As nossas lâmpadas LED Philips Ultinon Access estão em conformidade com as normas EMI relativas a interferência eletromagnética. Concebidas com precisão para suportar os rigores da vida automóvel moderna, as nossas lâmpadas não perturbam o funcionamento de outros componentes do veículo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

256

Críticas

30/09/2024

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Conforme especificado

Incrivel diferença relativamente a lampadas de halogéneo.

Pontos positivos

Super claro. Troca direta.

Pontos negativos

Nenhumas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 Lâmpada LED de arrefecimento passivo

25/06/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente

Por la muy buena calidad del servicio y del producto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-06-11

16/05/2026

España

España

Comprador verificado

Por fin he visto la luz

Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.

Pontos positivos

Cumple al 100% con lo prometido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche

Date of Use 2026-04-30

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit está em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Não é permitida a utilização das lâmpadas em estradas públicas.

  2. Em comparação com o requisito legal mínimo. Aplicável a H4, H7. Pode variar consoante o modelo do automóvel e o tipo de lâmpada.

  3. Garantia de 2 anos. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia.