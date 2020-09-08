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Descontinuado
10 W
A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
4.2
de 5
24
Críticas
96%
recomendam este produto
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para MCM166 Microcadena clásica
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Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Pontos positivos
Todo
Pontos negativos
Nada
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Esta avaliação foi feita para MCM166 Microcadena clásica
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Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Pontos positivos
Aux cd radio
Pontos negativos
Not bluetooth
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Esta avaliação foi feita para MCM166 Micro Hi-Fi System
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