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Descontinuado

Sistema micro de som clássico

MCM166/12

4.2
| (24) Críticas | 96% recomendam este produto
Obcecado pelo som
Delicie-se com o som fantástico do sistema micro de música clássico da Philips verdadeiramente compacto e elegante. Desfrute das suas músicas favoritas reproduzida em CD de MP3 e via USB Directo com um melhoramento rico através do Dynamic Bass Boost potente.
Ver todos os benefícios

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

  • 10 W

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

24

Críticas

96%

recomendam este produto

2
1

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

Nada

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Esta avaliação foi feita para MCM166 Microcadena clásica

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06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Pontos positivos

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Pontos negativos

Nada

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14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Pontos positivos

Aux cd radio

Pontos negativos

Not bluetooth

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Esta avaliação foi feita para MCM166 Micro Hi-Fi System

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