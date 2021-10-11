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Descontinuado

Multigroom series 30007-em-1, rosto e cabelo

MG3720/15

4.2
| (706) Críticas | 86% recomendam este produto

1 prémio

Aparador tudo-em-um
Experimente um novo visual em qualquer dia da semana com este resistente aparador tudo-em-um. 7 acessórios de qualidade que lhe permitem criar facilmente a barba e o penteado exactamente como deseja.
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Aparador 7-em-1

Aparador tudo-em-um

  • 7 acessórios

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Até 60 min de tempo de funcionamento

  • Acessórios laváveis

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.

7 peças para aparar rosto e cabelo

7 peças para aparar rosto e cabelo

O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 3000 inclui 7 acessórios concebidos para estilizar os pelos faciais e cortar o cabelo de forma prática.

Assegure um aparar uniforme

Assegure um aparar uniforme

Consiga um corte suave e uniforme mesmo nos pelos mais grossos. As lâminas precisas em aço do aparador para corpo e barba criam linhas perfeitas e direitas para um acabamento perfeito.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.2

de 5

706

Críticas

86%

recomendam este produto

11/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente produto

O produto funciona perfeitamente para aquilo que foi comprado. Excelente produto.

Pontos positivos

O corte é excelente e a bateria dura para sempre!

Pontos negativos

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

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25/09/2021

Portugal

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Comprador verificado

Excelente

Tenho este produto à vários anos e é um Excelente equipamento.

Pontos positivos

Compacta

Pontos negativos

Na

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3710/15 6-em-1, Rosto

Sim, recomendo este produto

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08/03/2021

Portugal

Portugal

Um produto de excelente qualidade e versátil

muito bom produto e bastante versátil e fácil de usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 MG3730/15 8-em-1, rosto e cabelo

Sim, recomendo este produto

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