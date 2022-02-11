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All-in-One Trimmer 5000 SeriesAparador 11 em 1

MG5923/15

4.2
| (692) Críticas | 87% recomendam este produto
Uma ferramenta, modelação completa
O nosso aparador tudo-em-um tem 11 ferramentas de qualidade concebidas para o rosto, a cabeça e o corpo, incluindo lâminas de afiação automática que se mantêm tão afiadas como no primeiro dia, sem necessidade de óleo, para um desempenho duradouro.
Ver todos os benefícios

Para o rosto, cabelo e corpo

Uma ferramenta, modelação completa

  • 11 em 1: rosto, cabeça e corpo

  • Lâminas em aço auto-afiáveis

  • Tecnologia BeardSense

11 acessórios para todas as suas necessidades de barbear

11 acessórios para todas as suas necessidades de barbear

O nosso aparador inclui 11 acessórios para que possa aparar e modelar os pelos faciais, cortar o cabelo e remover os pelos corporais, satisfazendo de forma prática todas as suas necessidades de barbear.

Máxima precisão com desempenho duradouro

Máxima precisão com desempenho duradouro

As lâminas em aço autoafiáveis proporcionam força adicional para a máxima precisão ao aparar, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia, sem necessidade de óleo para lâminas.

Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

692

Críticas

87%

recomendam este produto

11/02/2022

Portugal

Portugal

Tem multiplas funcionalidades

Eu tenho mais equipamentos da marca, e desde já também estou muito satisfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo

24/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Equipamento muito completo e funcional

É silenciosa, a autonomia é óptima, pode ser lavada. Com os 9 acessórios é essencial para cortar ou aparar barba e cabelo

Pontos positivos

Relação qualidade / preço. Muito funcional

Pontos negativos

Até agora, nada a apontar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo

14/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto de excelência

Recomendo esta máquina a todos os homens que se preocupam com a aparência ,barba desenhada e pelos pelo corpo ...

Pontos positivos

Todas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo

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Avisos legais

  1. Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos

  2. A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar

  3. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra