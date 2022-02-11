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11 em 1: rosto, cabeça e corpo
Lâminas em aço auto-afiáveis
Tecnologia BeardSense
O nosso aparador inclui 11 acessórios para que possa aparar e modelar os pelos faciais, cortar o cabelo e remover os pelos corporais, satisfazendo de forma prática todas as suas necessidades de barbear.
As lâminas em aço autoafiáveis proporcionam força adicional para a máxima precisão ao aparar, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia, sem necessidade de óleo para lâminas.
Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.
4.2
de 5
692
Críticas
87%
recomendam este produto
jbasto
11/02/2022
Portugal
Tem multiplas funcionalidades
Eu tenho mais equipamentos da marca, e desde já também estou muito satisfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5730/15 11-em-1, rosto, cabelo e corpo
eagle63
24/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Equipamento muito completo e funcional
É silenciosa, a autonomia é óptima, pode ser lavada. Com os 9 acessórios é essencial para cortar ou aparar barba e cabelo
Pontos positivos
Relação qualidade / preço. Muito funcional
Pontos negativos
Até agora, nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/90 10-em-1, rosto, cabelo e corpo
João 2107
14/01/2022
Portugal
Comprador verificado
O produto de excelência
Recomendo esta máquina a todos os homens que se preocupam com a aparência ,barba desenhada e pelos pelo corpo ...
Pontos positivos
Todas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 5000 MG5720/15 9-em-1, rosto e cabelo
Com base no corte de pelos faciais 2 a 3 vezes por semana, cada sessão com uma duração média de 11,5 minutos
A opção de carregamento rápido fornece energia suficiente para uma sessão de aparar
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra