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Descontinuado
com cabeças flexíveis DualPrecision
50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de patilhas
Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave.
A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.
Prémios
4.2
de 5
499
Críticas
89%
recomendam este produto
HasB
01/07/2017
Portugal
Excelente! 5*****
Excelente produto o que se reflete numa excelente aquisição/investimento. Recomendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Basakato
28/02/2024
España
Muy bien
Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia
Pontos positivos
Todo bien
Sim, recomendo este produto
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jsanchogi
30/01/2019
España
Funcionamiento suave y nuy silencioso
La carga de la batería es de mucha duración, de momento casi un mes, y es muy útil el piloto que indica cuando se está acabando la carga.
Sim, recomendo este produto
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