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Shaver series 5000 PowerTouch Máquina de barbear eléctrica a seco
Descontinuado
Assistência
PT860/16
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Manual do utilizador
Todas (3)
Posso substituir a bateria da máquina de barbear Philips?
Posso carregar a minha máquina de barbear Philips após cada utilização?
Como obter os melhores resultados com a máquina de barbear Philips?
SH50Cabeças de corte de substituição
Estrutura de fixação para cabeças de corte
ShaversEscova de limpeza
A minha máquina de barbear Philips está a verter água