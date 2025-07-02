Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Depilação íntima fácil e suave para a pele
1 lâmina SkinProtect
1 pente aparador
100% à prova de água
Recarregável, uso a húmido ou a seco
A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.
Agora, a nossa famosa tecnologia OneBlade está pronta para as suas axilas e para a zona íntima abaixo da cintura, independentemente do tamanho do pelo. Enquanto o cortador rápido corta todos os pelos a uma velocidade de 100 vezes por segundo, as extremidades arredondadas e a ponte do protetor da pele, além das pontas arredondadas, protegem a pele destas regiões.
Quer deixar um pouco de pelo? Apare o pelo da zona íntima e da axila da forma que desejar. Basta encaixar o pente aparador de 3 mm.
4.0
de 5
292
Críticas
83%
recomendam este produto
02/07/2025
Portugal
Game changer
Melhor depiladora de sempre! Sempre sofri com irritações na pela depois de depilar, muita fulicolite quer seja com lâminas ou com cera. Ista maquininha mudou a saúde da minha pela e com isso o meu bem estar. Só tenho pena de não ter conhecido antes!! Recomendo imenso a quem sofre do mesmo
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/24 Intimate
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/24 Intimate
Red Wings
06/06/2025
Portugal
Comprador verificado
A depiladora mais simples e ideal
Perfeito para apostar os pêlos nas zonas mais sensíveis.
Pontos positivos
Simples, eficaz, seguro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate
Aliana
04/12/2024
Portugal
Parte da promoção
Precisão de corte
A minha primeira impressão é relativamente à precisão do corte; fiquei, também, agradavelmente surpreendida com o pouco ruido do seu funcionamento; a proteção no corte para a pele impede que a maltrate. A OneBlade QP1924/30 Intimate foi usada nas axilas e na região íntima. A limpeza da máquina, remoção do pelo, faz-se facilmente em água corrente. Fácil de usar e de guardar devido ao seu tamanho e ergonomia.
Pontos positivos
Precisão e pouco ruido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.