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Política de devolução de 30 dias
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Depilação íntima fácil e suave para a pele
2 lâminas de substituição
Compatível com todas as pegas OneBlade
A lâmina dura até 4 meses*
A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.
A lâmina de dupla face permite-lhe barbear-se em ambas as direções para alcançar facilmente os lugares mais difíceis, criar linhas definidas ou conferir um toque adicional de modelação exatamente onde pretende.
As lâminas em aço inoxidável resistentes foram desenvolvidas para um desempenho duradouro. Para obter o melhor desempenho, apenas necessita de substituir cada lâmina a cada 4 meses*. A substituição é fácil e simples.
4.0
de 5
183
Críticas
81%
recomendam este produto
21/07/2025
Portugal
Muito bom!
Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!
Pontos positivos
Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.
Pontos negativos
Lâminas um pouco caras.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
JJJ2
24/11/2019
Portugal
Parte da promoção
O produto é muito versátil
Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos
Pontos positivos
prático, versátil, rápido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
moura_12
11/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Adorei
Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.
Embalagem reciclável à base de papel