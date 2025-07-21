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  • Depilação íntima fácil e suave para a pele
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OneBlade2 lâmina SkinProtect

QP229/50

4
| (183) Críticas | 81% recomendam este produto
Depilação íntima fácil e suave para a pele
A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.
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A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

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Corte e apare com proteção extra para a pele

Depilação íntima fácil e suave para a pele

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  • 2 lâminas de substituição

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • A lâmina dura até 4 meses*

Protege as suas áreas sensíveis

Protege as suas áreas sensíveis

A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.

Barbeie-se facilmente em ambas as direções

Barbeie-se facilmente em ambas as direções

A lâmina de dupla face permite-lhe barbear-se em ambas as direções para alcançar facilmente os lugares mais difíceis, criar linhas definidas ou conferir um toque adicional de modelação exatamente onde pretende.

As lâminas duram até 4 meses*

As lâminas duram até 4 meses*

As lâminas em aço inoxidável resistentes foram desenvolvidas para um desempenho duradouro. Para obter o melhor desempenho, apenas necessita de substituir cada lâmina a cada 4 meses*. A substituição é fácil e simples.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

183

Críticas

81%

recomendam este produto

21/07/2025

Portugal

Portugal

Muito bom!

Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!

Pontos positivos

Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.

Pontos negativos

Lâminas um pouco caras.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

24/11/2019

Portugal

Portugal

O produto é muito versátil

Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos

Pontos positivos

prático, versátil, rápido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

11/11/2019

Portugal

Portugal

Adorei

Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.

  2. Embalagem reciclável à base de papel