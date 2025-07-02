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  • Depilação íntima fácil e suave para a pele
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OneBladeIntimate

QP1924/24

4
| (290) Críticas | 83% recomendam este produto
Depilação íntima fácil e suave para a pele
A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.
Ver todos os benefícios

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Corte e apare com uma proteção adicional da pele

Depilação íntima fácil e suave para a pele

  • Depilação íntima fácil e suave para a pele

  • 1 lâmina SkinProtect

  • 1 pente aparador

  • 1 luva esfoliante

  • Recarregável, uso a húmido ou a seco

Protege as suas áreas sensíveis

Protege as suas áreas sensíveis

A lâmina SkinProtect proporciona uma camada de proteção adicional contra a irritação da pele em áreas sensíveis, como as axilas e a pele da zona íntima.

Depilação e aparar bidirecional, 100% à prova de água, carregamento USB-A

Depilação e aparar bidirecional, 100% à prova de água, carregamento USB-A

Agora, a nossa famosa tecnologia OneBlade está pronta para as suas axilas e para a zona íntima abaixo da cintura, independentemente do tamanho do pelo. Enquanto o cortador rápido corta todos os pelos a uma velocidade de 100 vezes por segundo, as extremidades arredondadas e a ponte do protetor da pele, além das pontas arredondadas, protegem a pele destas regiões.

Pente acoplável de 3 mm para aparar facilmente o pelo

Pente acoplável de 3 mm para aparar facilmente o pelo

Quer deixar um pouco de pelo? Apare o pelo da zona íntima e da axila da forma que desejar. Basta encaixar o pente aparador de 3 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.0

de 5

290

Críticas

83%

recomendam este produto

02/07/2025

Portugal

Portugal

Game changer

Melhor depiladora de sempre! Sempre sofri com irritações na pela depois de depilar, muita fulicolite quer seja com lâminas ou com cera. Ista maquininha mudou a saúde da minha pela e com isso o meu bem estar. Só tenho pena de não ter conhecido antes!! Recomendo imenso a quem sofre do mesmo

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/24 Intimate

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/24 Intimate

06/06/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

A depiladora mais simples e ideal

Perfeito para apostar os pêlos nas zonas mais sensíveis.

Pontos positivos

Simples, eficaz, seguro

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate

04/12/2024

Portugal

Portugal

Precisão de corte

A minha primeira impressão é relativamente à precisão do corte; fiquei, também, agradavelmente surpreendida com o pouco ruido do seu funcionamento; a proteção no corte para a pele impede que a maltrate. A OneBlade QP1924/30 Intimate foi usada nas axilas e na região íntima. A limpeza da máquina, remoção do pelo, faz-se facilmente em água corrente. Fácil de usar e de guardar devido ao seu tamanho e ergonomia.

Pontos positivos

Precisão e pouco ruido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP1924/30 Intimate

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.