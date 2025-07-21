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Proteção incomparável para a pele da zona íntima
O Philips OneBlade Intimate foi desenvolvido para uma depilação suave em zonas sensíveis. O seu protetor de pele exclusivo oferece-lhe uma camada adicional de confiança nos cuidados pessoais das zonas íntimas.
Para as zonas íntimas
2 lâmina SkinProtect
Compatível com todas as pegas OneBlade
Cada lâmina dura até 4 meses **
A tecnologia inovadora do OneBlade foi desenvolvida para facilitar os cuidados pessoais. O seu cortador de alta velocidade (12 000 vezes/minuto) percorre os pelos de forma rápida e eficiente, seja para aparar a barba, dar-lhe forma ou aparar lá em baixo.
A lâmina OneBlade SkinProtect oferece uma camada adicional de confiança onde mais precisa. O seu design protetor adapta-se a todas as curvas e cantos das zonas sensíveis, como as axilas e as zonas íntimas, sem se aproximar demasiado. Desenvolvido para garantir o conforto nos cuidados pessoais com o seu aparador íntimo.
As lâminas de aço inoxidável do OneBlade são concebidas para se manterem afiadas durante muito tempo. Para obter os melhores resultados, substitua a lâmina a cada 4 meses*.
4.0
de 5
184
Críticas
81%
recomendam este produto
21/07/2025
Portugal
Muito bom!
Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!
Pontos positivos
Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.
Pontos negativos
Lâminas um pouco caras.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
Date of Use 2023-07-21
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição
Date of Use 2023-07-21
JJJ2
24/11/2019
Portugal
Parte da promoção
O produto é muito versátil
Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos
Pontos positivos
prático, versátil, rápido
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Date of Use 2018-10-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Date of Use 2018-10-24
moura_12
11/11/2019
Portugal
Parte da promoção
Adorei
Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Date of Use 2018-10-11
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível
Date of Use 2018-10-11
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.
Embalagem reciclável à base de papel