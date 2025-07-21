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  • Proteção incomparável para a pele da zona íntima
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OneBlade IntimateLâmina SkinProtect

QP229/50

4

| (184) Críticas | 81% recomendam este produto

Proteção incomparável para a pele da zona íntima

O Philips OneBlade Intimate foi desenvolvido para uma depilação suave em zonas sensíveis. O seu protetor de pele exclusivo oferece-lhe uma camada adicional de confiança nos cuidados pessoais das zonas íntimas.

Ver todos os benefícios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

A marca de cuidados pessoais elétricos preferida em todo o mundo1

Produtos compatíveis
OneBlade

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OneBlade
Intimate renovada

QP1924/30R1

Para as zonas íntimas

Proteção incomparável para a pele da zona íntima

  • Para as zonas íntimas

  • 2 lâmina SkinProtect

  • Compatível com todas as pegas OneBlade

  • Cada lâmina dura até 4 meses **

Corta os pelos, não a sua confiança

Corta os pelos, não a sua confiança

A tecnologia inovadora do OneBlade foi desenvolvida para facilitar os cuidados pessoais. O seu cortador de alta velocidade (12 000 vezes/minuto) percorre os pelos de forma rápida e eficiente, seja para aparar a barba, dar-lhe forma ou aparar lá em baixo.

Camada extra de proteção para áreas sensíveis

Camada extra de proteção para áreas sensíveis

A lâmina OneBlade SkinProtect oferece uma camada adicional de confiança onde mais precisa. O seu design protetor adapta-se a todas as curvas e cantos das zonas sensíveis, como as axilas e as zonas íntimas, sem se aproximar demasiado. Desenvolvido para garantir o conforto nos cuidados pessoais com o seu aparador íntimo.

Lâminas concebidas para durar* e fáceis de substituir

Lâminas concebidas para durar* e fáceis de substituir

As lâminas de aço inoxidável do OneBlade são concebidas para se manterem afiadas durante muito tempo. Para obter os melhores resultados, substitua a lâmina a cada 4 meses*.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

184

Críticas

81%

recomendam este produto

21/07/2025

Portugal

Portugal

Muito bom!

Utilizo a "OneBlade" há 5 anos e continuo muito satisfeito com o desempenho. Ela tem a grande vantagem de não causar irritação na pele, além de permitir um corte preciso e com acabamentos impecáveis na barba. Sem dúvidas, recomendo este produto!

Pontos positivos

Não irrita a pele, corte preciso, versatilidade de uso e excelente durabilidade.

Pontos negativos

Lâminas um pouco caras.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

Date of Use 2023-07-21

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP250/50 Lâmina de substituição

Date of Use 2023-07-21

24/11/2019

Portugal

Portugal

O produto é muito versátil

Recomendaria este produto a toda a gente que gosta de barba curta, ou de fazer contornos

Pontos positivos

prático, versátil, rápido

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Date of Use 2018-10-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Date of Use 2018-10-24

11/11/2019

Portugal

Portugal

Adorei

Flexibilidade máxima, e sem cortes, rapidez ao barbear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Date of Use 2018-10-11

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para OneBlade QP220/55 Lâmina substituível

Date of Use 2018-10-11

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. Para a melhor experiência de depilação. Com base em 2 sessões de depilação completas por semana. Os resultados efetivos podem variar.

  2. Embalagem reciclável à base de papel