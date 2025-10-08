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S1141/00
Máquina de barbear elétrica
Lâminas PowerCut
Cabeças flexíveis 4D
Abertura com um só toque
27 lâminas de afiação automática cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.
As cabeças oscilantes fletem em quatro direções para manter um contacto uniforme com a sua pele, protegendo-a de golpes e cortes.
A máquina de barbear foi concebida para ser uma solução versátil que permite barbear o rosto e a cabeça com confiança
4.0
de 5
1059
Críticas
Coelho666
08/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Boa escolha
Até agora, após cerca de um mês a utilizar diariamente, tem revelado um bom desempenho, tendo em conta o preço
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
eueueu
02/06/2025
Portugal
Comprador verificado
Pontos positivos
produto de baixo custo cumprindo a função para a qual foi adquirido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Tico82
16/02/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente relação qualidade/preço
Máquina sem fios que funciona na perfeição e não se nega a uma barba mais rija!
Pontos positivos
Utilização sem fios
Pontos negativos
Pouca autonomia da bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.