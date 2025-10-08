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  • Barbear rápido, perfeito
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Shaver 1000 SeriesMáquina de barbear elétrica a seco

S1141/00

4
| (1059) Críticas
Barbear rápido, perfeito
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Barbear rápido, perfeito

  • Máquina de barbear elétrica

  • Lâminas PowerCut

  • Cabeças flexíveis 4D

  • Abertura com um só toque

Lâminas PowerCut para um barbear perfeito e consistente

Lâminas PowerCut para um barbear perfeito e consistente

27 lâminas de afiação automática cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.

As cabeças flexíveis 4D seguem o seu rosto para um barbear confortável

As cabeças flexíveis 4D seguem o seu rosto para um barbear confortável

As cabeças oscilantes fletem em quatro direções para manter um contacto uniforme com a sua pele, protegendo-a de golpes e cortes.

Adequado para rapar o cabelo da cabeça

Adequado para rapar o cabelo da cabeça

A máquina de barbear foi concebida para ser uma solução versátil que permite barbear o rosto e a cabeça com confiança

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1059

Críticas

08/10/2025

Portugal

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Comprador verificado

Boa escolha

Até agora, após cerca de um mês a utilizar diariamente, tem revelado um bom desempenho, tendo em conta o preço

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

02/06/2025

Portugal

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Comprador verificado

Pontos positivos

produto de baixo custo cumprindo a função para a qual foi adquirido.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

16/02/2023

Portugal

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Comprador verificado

Excelente relação qualidade/preço

Máquina sem fios que funciona na perfeição e não se nega a uma barba mais rija!

Pontos positivos

Utilização sem fios

Pontos negativos

Pouca autonomia da bateria

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 