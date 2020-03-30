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  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
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  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
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  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

SH30Cabeças de corte de substituição

SH30/50

4
| (51) Críticas
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Máquina de barbear elétrica a seco

S1134/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Máquina de barbear elétrica a seco

S1141/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Máquina de barbear elétrica

S1142/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Máquina de barbear elétrica

S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3143/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3145/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3241/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3242/12

Substitua a cada 24 meses para desfrutar de uma máquina de barbear como nova

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas PowerCut

  • Compatível com as séries S1000, S2000 e S3000

  • Compatível com a série S5000 com formato arredondado

Barbear consistente e perfeito

Barbear consistente e perfeito

27 lâminas de afiação automática que cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.

Para máquinas de barbear das séries 1000, 2000, 3000 e 5000 com formato arredondado

Para máquinas de barbear das séries 1000, 2000, 3000 e 5000 com formato arredondado

Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories

Cabeças de corte fáceis de substituir

Cabeças de corte fáceis de substituir

1. Abra a máquina de barbear premindo o botão de libertação; 2. Retire o fixador, rodando o bloqueio para a esquerda; 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque cuidadosamente as cabeças de substituição; verifique se as cabeças estão corretamente alinhadas na regulação; 4. Volte a colocar o fixador e prenda-o rodando o bloqueio para a direita; 5. Quando fechar a cabeça de corte corretamente, ouvirá um clique de encaixe.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

51

Críticas

30/03/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito agradável!

É a máquina mais silenciosa e mais suave que tive até hoje! E já foram várias. É muito eficiente, pois tem um corte muito homogéneo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Pontos positivos

Ease of use, close shave

Pontos negativos

None to date

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Pontos positivos

good

Pontos negativos

nil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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  1. onde existem instalações