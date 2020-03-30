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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
SH30/50
S1134/00
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
Lâminas PowerCut
Compatível com as séries S1000, S2000 e S3000
Compatível com a série S5000 com formato arredondado
27 lâminas de afiação automática que cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.
Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories
1. Abra a máquina de barbear premindo o botão de libertação; 2. Retire o fixador, rodando o bloqueio para a esquerda; 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque cuidadosamente as cabeças de substituição; verifique se as cabeças estão corretamente alinhadas na regulação; 4. Volte a colocar o fixador e prenda-o rodando o bloqueio para a direita; 5. Quando fechar a cabeça de corte corretamente, ouvirá um clique de encaixe.
4.0
de 5
51
Críticas
Jiboia
30/03/2020
Portugal
Comprador verificado
Muito agradável!
É a máquina mais silenciosa e mais suave que tive até hoje! E já foram várias. É muito eficiente, pois tem um corte muito homogéneo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Comprador verificado
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Pontos positivos
Ease of use, close shave
Pontos negativos
None to date
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Pontos positivos
good
Pontos negativos
nil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
onde existem instalações