Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Cabeças Pivot & Flex 5D
Lâminas PowerCut
Barbear a húmido e a seco
Sistema de barbear anticorrosão
Ao fletir e rodar em cinco direções, a cabeça segue cada curva do seu rosto, cortando acima do nível da pele para um barbear perfeito e confortável, mesmo em peles sensíveis.
27 lâminas de afiação automática cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.
Escolha um barbear a seco prático ou em conjunto com a sua espuma ou o seu gel favorito para um barbear a húmido refrescante, mesmo no chuveiro.
4.2
de 5
2047
Críticas
82%
recomendam este produto
25/03/2026
Portugal
Comprador verificado
5 Estrelas
5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelas5 Estrelasv5 Estrelas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Tobarel
02/08/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom desempenho
Estou muito satisfeito com este produto, satisfaz as minhas necessidades
Pontos positivos
Bom produto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3242/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
27/07/2025
Portugal
Comprador verificado
Grande produto
Muito bom, a autonomia da bateria é bastante grande, fui de ferias sem preocupação.
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.