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Descontinuado
S1310/04
Sistema de lâminas CloseCut
Cabeças flexíveis em 4 direcções
Consiga um barbear sem esforço. As nossas lâminas CloseCut duradouras afiam-se autonomamente enquanto trabalham, dia após dia.
Cabeças flexíveis com 4 movimentos independentes ajustam-se a cada curva do seu rosto, proporcionando-lhe um barbear rente no pescoço e no maxilar.
Barbeie-se durante mais tempo com cada carregamento. A sua máquina de barbear continuará a trabalhar com a mesma potência ao longo dos anos, graças à nossa bateria de iões de lítio potente e eficiente.
3.9
de 5
195
Críticas
Chikito
17/10/2020
España
Comprador verificado
Sencillo y práctico
Por la sencilled, le falta el cortapatillas y lo he recomendado a mi hijo
Pontos positivos
Práctica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1100/04 Afeitadora eléctrica en seco
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jsanchogi
12/02/2019
España
Muy buen producto
Sería mucho mejor su uso con un cable en espiral extensible (tal como la suministraban hasta ahora) cuando la batería se está cargando y es necesario usar la máquina
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Nlsecret
27/12/2018
España
Parte da promoção
Producto ideal.
Es un producto ideal que elimina el bello facial de hombre enseguida, es un gran regalo para cualquier familiar que se afeite.
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Em comparação com outras máquinas de barbear básicas com rede e rotativas líderes de mercado