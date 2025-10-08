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Descontinuado
S1333/41
Lâminas PowerCut
Abertura com um só toque
Utilização com e sem fios
A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações.
A máquina de barbear foi concebida para manter um contacto uniforme com a sua pele sem a cortar. As cabeças flexíveis 4D fletem e oscilam em 4 direções para um barbear sempre perfeito.
Limpe a sua máquina de barbear elétrica com um simples toque num botão. Basta abrir a cabeça da máquina de barbear e enxaguar com água.
4.0
de 5
1059
Críticas
Coelho666
08/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Boa escolha
Até agora, após cerca de um mês a utilizar diariamente, tem revelado um bom desempenho, tendo em conta o preço
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
eueueu
02/06/2025
Portugal
Comprador verificado
Pontos positivos
produto de baixo custo cumprindo a função para a qual foi adquirido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver 3000X Series X3003/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco
Tico82
16/02/2023
Portugal
Comprador verificado
Excelente relação qualidade/preço
Máquina sem fios que funciona na perfeição e não se nega a uma barba mais rija!
Pontos positivos
Utilização sem fios
Pontos negativos
Pouca autonomia da bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 1000 S1232/41 Máquina de barbear elétrica a seco, Series 1000
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.