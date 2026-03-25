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  • Barbear confortável e perfeito, mesmo em peles sensíveis
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Shaver 3000 SeriesMáquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S3342/13

4.2
| (2047) Críticas | 82% recomendam este produto
Barbear confortável e perfeito, mesmo em peles sensíveis
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry Electric Shaver gives you a comfortable, clean shave, even on sensitive skin. 5D Pivot & Flex Heads, 27 self-sharpening PowerCut Blades, and wet and dry use ensure excellent, reliable results every time.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Com tecnologia SkinProtect

Barbear confortável e perfeito, mesmo em peles sensíveis

  • Cabeças Pivot & Flex 5D

  • Lâminas PowerCut

  • Sistema de barbear anticorrosão

  • Barbear a húmido e a seco

As cabeças Pivot & Flex 5D mantêm-se próximas de todos os ângulos e curvas

As cabeças Pivot & Flex 5D mantêm-se próximas de todos os ângulos e curvas

Ao fletir e rodar em cinco direções, a cabeça segue cada curva do seu rosto, cortando acima do nível da pele para um barbear perfeito e confortável, mesmo em peles sensíveis.

Lâminas PowerCut para um barbear perfeito e consistente

Lâminas PowerCut para um barbear perfeito e consistente

27 lâminas de afiação automática cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.

Adequado para rapar o cabelo da cabeça

Adequado para rapar o cabelo da cabeça

A máquina de barbear foi concebida para ser uma solução versátil que permite barbear o rosto e a cabeça com confiança

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2047

Críticas

82%

recomendam este produto

25/03/2026

Portugal

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Comprador verificado

5 Estrelas

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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02/08/2025

Portugal

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Comprador verificado

Bom desempenho

Estou muito satisfeito com este produto, satisfaz as minhas necessidades

Pontos positivos

Bom produto

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27/07/2025

Portugal

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Comprador verificado

Grande produto

Muito bom, a autonomia da bateria é bastante grande, fui de ferias sem preocupação.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 