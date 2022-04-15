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Descontinuado
Assistência
S9041/12
Descontinuado
Significado dos símbolos na máquina de barbear Philips
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Posso viajar com os meus produtos Philips Grooming e Beauty?
Pele irritada após usar máquina de barbear Philips
O meu sistema Philips SmartClean está a transbordar
A ficha de carregamento da SmartClean não encaixa
A minha máquina de barbear Philips não carrega
Tenho problemas de pele depois de utilizar a máquina de barbear Philips
A minha máquina de barbear Philips está a fazer um ruído forte
A minha máquina de barbear Philips está a verter água
A minha máquina de barbear Philips não funciona
Não estou a obter bons resultados com a minha máquina de barbear Philips