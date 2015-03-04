Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Natural
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
4.7
de 5
50
Críticas
98%
recomendam este produto
TOYA
04/03/2015
España
Comprador verificado
ES MUY BUENO
FACIL DE USAR Y COMODO, AUNQUE LOS CABLES SON UN POCO CORTOS
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos
sibisse31
29/09/2014
España
excelente
Este producto va a ser ideal para los primeros meses de mi bebé me lo han recomendado muchas amigas y compañeras de trabajo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos
narcc
10/03/2013
España
este producto es excelente y de buena calidad.
estos productos poseen unas cualidades que los hacen necesarios en nuestra vida.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCD290/01 Selección para recién nacidos