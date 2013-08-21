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  • Segurança com som de qualidade cristalina
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Descontinuado

Philips AventIntercomunicador DECT para bebé

SCD510/00

3.6
| (54) Críticas
Segurança com som de qualidade cristalina
Descontraia totalmente com o novo intercomunicador DECT SCD510/00 da Philips Avent, sabendo que o seu bebé está feliz mesmo quando sai do quarto.
Ver todos os benefícios

Zero interferências com a tecnologia DECT

Segurança com som de qualidade cristalina

  • Cristalino

Tecnologia DECT garante zero interferências

Tecnologia DECT garante zero interferências

A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé

Segurança com som de qualidade cristalina

Segurança com som de qualidade cristalina

Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT proporciona um som límpido de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé em qualquer altura

Até 24 horas de tempo de funcionamento antes de recarregar

Até 24 horas de tempo de funcionamento antes de recarregar

A unidade dos pais pequena, recarregável e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia de 24 horas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

54

Críticas

21/08/2013

España

España

El mejor del mercado

Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.

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Esta avaliação foi feita para SCD510/00 DECT baby monitor

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says on the box!

I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!

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18/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Good Baby monitor

This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.

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