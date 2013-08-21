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Descontinuado
SCD510/00
Cristalino
A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé
Ouça cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT proporciona um som límpido de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé em qualquer altura
A unidade dos pais pequena, recarregável e sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e tem uma autonomia de 24 horas.
3.6
de 5
54
Críticas
Adry32
21/08/2013
España
El mejor del mercado
Antes de comprar Philips AVENT Vigilabebés DECT SCD510/00 Nitidez cristalina comparé con muchas marcas del mercado y la relación calidad-precio, Philips AVENT Vigilabebés es el mejor de todos. Lo recomiendo altamente. Tiene muchísima sensibilidad para escuchar al bebé.
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tool
25/07/2012
United Kingdom
It does what it says on the box!
I was completely lost when coming to buy a monitor...there's so many to choice from but this one is so simple and easy to use, it gives me peace of mind and I couldn't live without it!
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Daddy1
18/10/2011
United Kingdom
Very Good Baby monitor
This Baby monitor is has excellent crystal clear reception, Its design makes it very simple to use and has done around good job for us.
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