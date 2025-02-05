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Horas
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m
Minutos
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s
Segundos
Adapta-se confortavelmente aos contornos do rosto do bebé
Suaves e flexíveis, as chupetas Soothie da Philips Avent foram desenvolvidas para ajudar a estimular o movimento de sucção do bebé. Design de peça única, em silicone de grau médico com uma caixa reutilizável fabricada a partir de 90% de materiais de origem vegetal.*
Design de peça única em silicone
Sem BPA
Embalagem de 2
0-6m
O escudo especial em forma de coração foi concebido para acompanhar as curvas naturais do rosto do seu bebé, de forma a proporcionar o máximo conforto sem bater no seu pequeno nariz.
O design de peça única resistente é totalmente fabricado em silicone flexível de grau médico. A nossa equipa de especialistas criou-o especialmente para recém-nascidos de 0-6 m.
A Soothie apresenta uma tetina redonda e simétrica concebida para se adaptar de forma anatómica à boca do bebé e para ajudar a reduzir a pressão entre a língua e a boca. A Philips Avent Soothie é certificada de forma independente pela Oral Health Foundation.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.1
de 5
335
Críticas
88%
recomendam este produto
tysya89
05/02/2025
Portugal
Excelente produto
Excelente produto! A minha bebé adorou! Muito fácil de limpar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2024-10-05
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2024-10-05
24/11/2021
Portugal
Parte da promoção
O produto de excelente qualidade
Um excelente produto com um bom molde e leve para o bebé agarrar. Para além disso, o facto de ser toda em borracha é excelente para bebés com os primeiros dentes.
Pontos positivos
Leve, boa pega e toda em borracha
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2021-10-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2021-10-23
Rquintas
19/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Chupeta Perfeita
A chupeta Soothie tem um formato muito semelhante ao mamilo da mãe o que permite uma pega imediata. Sendo ela completamente em silicone torna-se muito mais higiénica e de fácil limpeza. Este novo formato em forma de coração acompanha o formato do rosto do bebe tornando-se mais confortável. E para ser perfeito vem com uma caixa de não só serve para armazenar a mesma como esterilizar.
Pontos negativos
Nem todos os prendedores de chupetas são compatíveis com a chupeta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2021-10-19
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m
Data de utilização 2021-10-19
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Abordagem de equilíbrio de massas.
Todas as nossas Soothies têm a mesma forma de tetina, o mesmo design de peça única e são fornecidas numa variedade de formas de escudo – incluindo as distribuídas em hospitais nos Estados Unidos.
Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.