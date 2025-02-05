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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.1

| (335) Críticas | 88% recomendam este produto

Adapta-se confortavelmente aos contornos do rosto do bebé

Suaves e flexíveis, as chupetas Soothie da Philips Avent foram desenvolvidas para ajudar a estimular o movimento de sucção do bebé. Design de peça única, em silicone de grau médico com uma caixa reutilizável fabricada a partir de 90% de materiais de origem vegetal.*

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Chupeta em silicone flexível de grau médico

Adapta-se confortavelmente aos contornos do rosto do bebé

  • Design de peça única em silicone

  • Sem BPA

  • Embalagem de 2

  • 0-6m

Acompanha as curvas do rosto do seu bebé para um maior conforto

Acompanha as curvas do rosto do seu bebé para um maior conforto

O escudo especial em forma de coração foi concebido para acompanhar as curvas naturais do rosto do seu bebé, de forma a proporcionar o máximo conforto sem bater no seu pequeno nariz.

Design de peça única, fabricada em silicone 100% de grau médico

Design de peça única, fabricada em silicone 100% de grau médico

O design de peça única resistente é totalmente fabricado em silicone flexível de grau médico. A nossa equipa de especialistas criou-o especialmente para recém-nascidos de 0-6 m.

Tetina redonda e simétrica

Tetina redonda e simétrica

A Soothie apresenta uma tetina redonda e simétrica concebida para se adaptar de forma anatómica à boca do bebé e para ajudar a reduzir a pressão entre a língua e a boca. A Philips Avent Soothie é certificada de forma independente pela Oral Health Foundation.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

335

Críticas

88%

recomendam este produto

05/02/2025

Portugal

Portugal

Excelente produto

Excelente produto! A minha bebé adorou! Muito fácil de limpar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2024-10-05

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2024-10-05

24/11/2021

Portugal

Portugal

O produto de excelente qualidade

Um excelente produto com um bom molde e leve para o bebé agarrar. Para além disso, o facto de ser toda em borracha é excelente para bebés com os primeiros dentes.

Pontos positivos

Leve, boa pega e toda em borracha

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2021-10-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2021-10-23

19/11/2021

Portugal

Portugal

Chupeta Perfeita

A chupeta Soothie tem um formato muito semelhante ao mamilo da mãe o que permite uma pega imediata. Sendo ela completamente em silicone torna-se muito mais higiénica e de fácil limpeza. Este novo formato em forma de coração acompanha o formato do rosto do bebe tornando-se mais confortável. E para ser perfeito vem com uma caixa de não só serve para armazenar a mesma como esterilizar.

Pontos negativos

Nem todos os prendedores de chupetas são compatíveis com a chupeta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2021-10-19

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Data de utilização 2021-10-19

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Abordagem de equilíbrio de massas.

  2. Todas as nossas Soothies têm a mesma forma de tetina, o mesmo design de peça única e são fornecidas numa variedade de formas de escudo – incluindo as distribuídas em hospitais nos Estados Unidos.

  3. Em comparação com os métodos tradicionais de esterilização (ferver) para chupetas.

  4. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização.