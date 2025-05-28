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SCF099/27
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?
Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?
Como verificar a minha chupeta Philips Avent quanto à segurança
As orientações etárias da Philips Avent são importantes?
Como retiro água de uma chupeta Philips Avent?
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