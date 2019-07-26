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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Design em silicone de uma só peça
3-18m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
Utilizadas por profissionais de saúde para acalmar os recém-nascidos, as Soothies são distribuídas em hospitais dos EUA.*
A Soothie Shapes é ligeiramente diferente das nossas outras chupetas. O seu formato único permite-lhe colocar o dedo na tetina, para que possa criar laços com o seu bebé ao ajudá-lo a utilizar a chupeta.
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.1
de 5
21
Críticas
85%
recomendam este produto
Mikaole
26/07/2019
Italia
Ottimo prodotto!
È un ottimo prodotto. Mia figlia vuole solo questo ciuccio. Ha la forma simile al seno.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/05 Succhietto Soothie
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/05 Succhietto Soothie
Mooncat
23/02/2018
Italia
Finalmente il ciuccio che fa per noi
È stata la nostra salvezza, l'unico ciuccio che ha accettato senza interferire con l'allattamento.si compra comodamente su Amazon. unica pecca non ha possibilità di attaccare catenella portaciuccio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie
72Eikcaj
25/08/2017
Italia
Abbastanza soddisfatta
Ho comprato questo ciuccio come ultima spiaggia, a mio figlio non piace nessun ciuccio, provato oggi per la prima volta e sembra che gli piaccia abbastanza... Unica pecca: nel sito c'e la descrizione 3-18 mesi nella confezione che mi è arrivata ci sino due misure la 0/6 e 6/18 io ho la spunta su 0/6... Bah descrizione poco chiara e non conforme
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF194/04 Succhietto Soothie
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
A marca n.º1 mundial em chupetas
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento
A tetina desta chupeta tem o mesmo formato e é fabricada com o mesmo material que o modelo americano, mas o escudo tem um formato diferente.