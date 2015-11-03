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Descontinuado
3 m+
Dentes da frente, do meio e atrás
Design leve torna-o fácil para os bebés agarrarem
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Candy
03/11/2015
France
Genial!
Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant
Sim, recomendo este produto
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getget
24/09/2015
France
Comprador verificado
utile
Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.