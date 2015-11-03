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  • Ajuda a acalmar as gengivas do bebé durante os primeiros dentes
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Descontinuado

Philips AventMordedor Elefante

SCF199/00

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Ajuda a acalmar as gengivas do bebé durante os primeiros dentes
O mordedor da Philips Avent foi concebido para ajudar a acalmar a dor dos primeiros dentes. O mordedor pode ser arrefecido no frigorífico, o que o torna ainda mais calmante para as gengivas doridas do seu pequenote durante os primeiros dentes
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

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Ajuda a acalmar as gengivas do bebé durante os primeiros dentes

  • 3 m+

  • Dentes da frente, do meio e atrás

Acalma e massaja gengivas doridas

Design leve torna-o fácil para os bebés agarrarem

Design leve torna-o fácil para os bebés agarrarem

Arrefecer no frigorífico para um conforto extra

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/11/2015

France

France

Genial!

Cet elephant est genial pour mon fils de 6mois. Bonne prise en main, tres leger, il l'aime beaucoup!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF199/00 Anneau de dentition éléphant

24/09/2015

France

France

Comprador verificado

utile

Très pratique quand les dents commence à déranger bébé en plus il se met au frigo

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 