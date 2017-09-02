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  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo
  • Facilita a transição do bebé para um copo

Descontinuado

Philips AventCopo de aprendizagem

SCF251/00

4.3
| (4) Críticas
Facilita a transição do bebé para um copo
O nosso novo primeiro copo de aprendizagem Natural ajuda o seu bebé na transição simples do biberão para o primeiro copo. Com pegas suaves ao toque, o seu bebé poderá segurar o copo de forma autónoma, enquanto bebe pela tetina a que está habituado.
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Facilita a transição do bebé para um copo

  • Natural

  • 150 ml

  • 4m+

  • Fluxo médio, 3 furos

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contrações da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

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Especificações técnicas

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Críticas

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4.3

de 5

4

Críticas

2
1

02/09/2017

France

France

Comprador verificado

pratique, modulable

biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Biberon évolutif

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Biberon évolutif

20/07/2017

Deutschland

Deutschland

Leicht für Kind und Mama

Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set

Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set

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