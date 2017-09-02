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Descontinuado
SCF251/00
Natural
150 ml
4m+
Fluxo médio, 3 furos
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contrações da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
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4.3
de 5
4
Críticas
alou
02/09/2017
France
Comprador verificado
pratique, modulable
biberon très pratique pour les parents et les enfants. S'adapte avec l'évolution (tétine et bec) bonne contenance et tien bien dans les mains de bébé lorsqu'il devient autonome.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Biberon évolutif
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Biberon évolutif
MagJ
20/07/2017
Deutschland
Leicht für Kind und Mama
Tolle Griffe fürs Baby zum Halten lernen, Druckausgleich funktioniert einwandfrei wie bei allen Aventflaschen/Saugern. Unsere Kleine ist von Anfang an Flaschenkind und hatte nie Probleme mit der angesaugten Luft, da kaum welche wirklich angesogen wirkt. Keinerlei Probleme beim Zusammenschrauben oder den Saugern wieder einmontieren, nichts rutscht, nichts kleckert. Wir sind überaus zufrieden, unser Baby wollte sofort die Flasche selbst halten und trinken. Toll verarbeitet. Keine Kritik. Preis nicht günstig, aber alle anderen Aventfläschchen lassen sich unter den Aufsatz einschrauben. Wir haben mit 4 Monaten angefangen damit zu lernen und sind immer noch begeistert (7. Monat).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Gut
Als erste trinklernflasche gut. Könnte farbiger gestaltet werden.
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set
Esta avaliação foi feita para SCF251/00 Trink-Lern-Set
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