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Descontinuado

Philips AventBomba electrónica extrac. individual

SCF312/01

4.3

| (42) Críticas | 88% recomendam este produto

Garantia de conforto

Estar tensa ou com pressa pode dificultar a saída do leite e pode também afectar a sua produção de leite. A nossa bomba tira leite SCF312/01 da Philips Avent foi concebida para aumentar o seu conforto durante a utilização.

Ver todos os benefícios

Bomba tira leite conforto ideal com almofadas massajadoras

Garantia de conforto

  • Inclui biberão de 125 ml

Memoriza o seu ritmo pessoal

Memoriza o seu ritmo pessoal

Apenas as bombas tira leite eléctricas da Philips Avent têm uma função de memória exclusiva que aprende e mantém o seu ritmo de extracção pessoal para o seu máximo conforto

Resultados delicados, mas eficazes

Resultados delicados, mas eficazes

O vácuo suave da bomba tira leite da Philips Avent imita a acção natural de sucção do bebé para uma eficácia comprovada

Almofada massajadora suave em forma de 5 pétalas patenteada

Almofada massajadora suave em forma de 5 pétalas patenteada

A almofada massajadora activa exclusiva foi concebida para ajudar a estimular a saída do leite

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

42

Críticas

88%

recomendam este produto

2

05/04/2016

España

España

Una gran ayuda

El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

11/12/2013

España

España

Cumple su función

Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

04/12/2013

España

España

Perfecto

Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

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