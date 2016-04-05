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Descontinuado
Garantia de conforto
Estar tensa ou com pressa pode dificultar a saída do leite e pode também afectar a sua produção de leite. A nossa bomba tira leite SCF312/01 da Philips Avent foi concebida para aumentar o seu conforto durante a utilização.
Inclui biberão de 125 ml
Apenas as bombas tira leite eléctricas da Philips Avent têm uma função de memória exclusiva que aprende e mantém o seu ritmo de extracção pessoal para o seu máximo conforto
O vácuo suave da bomba tira leite da Philips Avent imita a acção natural de sucção do bebé para uma eficácia comprovada
A almofada massajadora activa exclusiva foi concebida para ajudar a estimular a saída do leite
4.3
de 5
42
Críticas
88%
recomendam este produto
Rorquin
05/04/2016
España
Una gran ayuda
El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Maryettha
11/12/2013
España
Cumple su función
Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
LauraPaan
04/12/2013
España
Perfecto
Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF312/01 Extractor de leche electrónico