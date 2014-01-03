A Black Friday está chegando – não perca!
      Philips Avent Sacos de armazenamento de leite materno

      SCF603/50

      A melhor proteção para o seu leite materno

      Os sacos de armazenamento de leite materno Philips Avent proporcionam um armazenamento seguro e protegido para o seu valioso leite materno. Estes podem ser guardados no frigorífico ou congelador e estão pré-esterilizados para uso imediato.

      Saco de armazenamento de leite materno de 180 ml

      • Armazenamento
      • Pré-esterilizados
      • 50 sacos
      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo

      Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo para um armazenamento seguro do seu leite materno

      Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

      Saco pré-esterilizado com vedação inviolável

      Vedação com marcação inviolável indica que o saco pré-esterilizado não foi aberto antes da primeira utilização para higiene total

      Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

      Seguro para uso no congelador, com costuras reforçadas e dupla camada

      Costuras laterais reforçadas e material de dupla camada proporcionam uma maior tranquilidade de que o seu leite materno valioso é armazenado de forma segura no congelador ou frigorífico

      Abertura larga para encher e esvaziar facilmente

      Abertura larga para encher e esvaziar facilmente

      A abertura larga e resistente do saco assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do seu leite materno

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente

      O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente e a abertura larga assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do leite materno

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento

      Sacos com formato plano para fácil armazenamento no congelador ou frigorífico

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Este saco é fabricado com material sem BPA

      Especificações técnicas

      • Capacidade

        Saco
        180 ml

      • Dimensões

        Comprimento
        25,6  cm
        Largura
        9,9  cm

      • Design

        Fácil de utilizar
        Abertura ampla e resistente
        Fiabilidade
        Vedação com marcação inviolável
        Robusto
        Saco com suporte em posição vertical
        A melhor protecção
        Costuras reforçadas

      • Características

        Sem derrames
        Fecho duplo e seguro
        Material
        Saco resistente e dupla camada

      • Inclui

        Saco
         50  unid.

