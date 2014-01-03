Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
SCF603/50
A melhor proteção para o seu leite materno
Os sacos de armazenamento de leite materno Philips Avent proporcionam um armazenamento seguro e protegido para o seu valioso leite materno. Estes podem ser guardados no frigorífico ou congelador e estão pré-esterilizados para uso imediato.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Vedação segura à prova de fugas com fecho duplo para um armazenamento seguro do seu leite materno
Vedação com marcação inviolável indica que o saco pré-esterilizado não foi aberto antes da primeira utilização para higiene total
Costuras laterais reforçadas e material de dupla camada proporcionam uma maior tranquilidade de que o seu leite materno valioso é armazenado de forma segura no congelador ou frigorífico
A abertura larga e resistente do saco assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do seu leite materno
O design resistente deste saco permite que este se mantenha numa posição vertical autonomamente e a abertura larga assegura um enchimento e um esvaziamento fáceis do leite materno
Sacos com formato plano para fácil armazenamento no congelador ou frigorífico
Este saco é fabricado com material sem BPA
Capacidade
Dimensões
Design
Características
Inclui
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.