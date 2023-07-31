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  • Fácil de beber
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Philips AventCopo com bico

SCF551/03

4.2
| (109) Críticas | 88% recomendam este produto
Fácil de beber
Este copo com bico Philips Avent é excelente para crianças e pais. O bico de silicone macio faz com que beber seja mais fácil e o facto de haver menos peças garante uma limpeza fácil do copo
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Copo com bico macio para beber facilmente

Fácil de beber

  • Fácil de beber

  • 200 ml

  • 6 m+

  • menina

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça para uma maior comodidade

.

Bico em silicone de uma só peça para uma montagem simples

A válvula está incorporada no bico, assegurando que a montagem é rápida e simples.

Forma que facilita um agarrar firme

O recipiente do copo com bico foi concebido para permitir um agarrar fácil para mãos pequenas.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.2

de 5

109

Críticas

88%

recomendam este produto

31/07/2023

Portugal

Portugal

Prático e ergonómico

Copo ergonómico e de fácil aprendizagem, sendo que a bébé aprendeu logo a usar o copo sem grande explicação. A tetina é bastante maleável e resistente sendo que é perfeito para o bébé explorar e ir mordendo enquanto bebe. todo o fabrico é de qualidade tendo sofrido bastantes quedas e nunca partiu nem deformou.

Pontos positivos

fácil aprendizagem e tetina de qualidade.

Pontos negativos

sem desvantagens até à data.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico

Sim, recomendo este produto

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31/07/2023

Portugal

Portugal

Produto cumpre a função

O produto é fácil de agarrar. A minha bebé começou a beber mais água graças a este biberão. Com um biberão de outra marca testado anteriormente ela fica a com o nariz tapado devido à curvatura da base da retina e bebe pouca água. Além disso este tem maior abertura permitindo melhor o fluxo da água.

Pontos positivos

Fácil de agarrar. Tetina não obstrui o nariz. Boa abertura para saída da água.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF551/03 Copo com bico

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19/07/2023

Portugal

Portugal

Produto funcional, prático e de rápida adaptação

Experiência no geral muito positiva com o SCF551/03 Copo com bico; Gosto muito do produto pois pode ser lavável na maquina de lavar, é constituido apenas por 3 componentes (o que ajuda na limpeza); é compatível com biberões e copos Philips Avent; o formato do bico ajuda bastante na adaptação ao copo (adaptação muito rápida ao mesmo devido a isto). De realçar que o produto é de 200 ml e que embora seja considerado 6m+, neste caso foi usado com um bebé de 4meses e um de 18meses, sendo que neste último o único inconveniente é a quantidade, sugere-se considerar um modelo de 400 ml ou 550 ml.

Pontos positivos

Lavável na máquina de lavar loiça; bico de fácil adaptação ao bebé; poucas peças no geral

Pontos negativos

Ser apenas de 200 ml, considerar copos destes até 400 ml

Sim, recomendo este produto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 