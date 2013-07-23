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Descontinuado
SCF663/07
O primeiro passo do bebé para utilizar um copo
Concebido para ser delicado para as gengivas do seu bebé com um bico suave anti-gota
260 ml
Tetina de Fluxo Variável
Substitua a tetina pelo bico macio para beber anti-gota – concebido para ser suave para as gengivas do bebé
Coloque as pegas para um segurar mais fácil no seu biberão Philips Avent.
Transformação fácil do biberão através da substituição da tetina pelo bico macio para beber anti-gota
3.0
de 5
1
Avaliaç.
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Esta avaliação foi feita para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit
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