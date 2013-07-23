ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia do produto com acessórios
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia do produto com acessórios

Descontinuado

Philips AventKit de biberão para aprendizagem

SCF663/07

3

| (1) Avaliaç.

O primeiro passo do bebé para utilizar um copo

Concebido para ser delicado para as gengivas do seu bebé com um bico suave anti-gota

Ver todos os benefícios

Pegas fáceis de segurar

O primeiro passo do bebé para utilizar um copo

  • 260 ml

  • Tetina de Fluxo Variável

Bico macio para beber anti-gota

Bico macio para beber anti-gota

Substitua a tetina pelo bico macio para beber anti-gota – concebido para ser suave para as gengivas do bebé

Coloque as pegas fáceis de segurar no biberão

Coloque as pegas fáceis de segurar no biberão

Coloque as pegas para um segurar mais fácil no seu biberão Philips Avent.

Substituição da tetina pelo bico macio

Substituição da tetina pelo bico macio

Transformação fácil do biberão através da substituição da tetina pelo bico macio para beber anti-gota

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
2
1

23/07/2013

España

España

porque mi tetina escurre

que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?

Esta avaliação foi feita para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Esta avaliação foi feita para SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis