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Descontinuado
1 biberão
260 ml
Tetina de fluxo lento
1 m+
A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando o biberão está na horizontal, permitindo que o bebé beba de forma mais natural, em posição vertical. Isto pode ajudar a reduzir o refluxo, facilitar a digestão e tornar a alimentação mais confortável para si e para o seu bebé.
A nossa válvula única AirFree™ afasta o ar da tetina, permitindo que o bebé engula menos ar enquanto bebe. Isto pode ajudar a reduzir problemas de alimentação comuns, tais como cólicas, refluxo e gases.
Estudos clínicos demonstraram que o biberão Philips Avent reduz as cólicas e a agitação*. Como? Uma válvula na tetina evita a acumulação de vácuo enquanto o bebé bebe, permitindo alimentar de forma ininterrupta. Isto pode ajudar a reduzir as cólicas, os gases, o bolçar e os arrotos.
4.6
de 5
154
Críticas
94%
recomendam este produto
ROBYAI25
27/07/2021
España
Parte da promoção
Un gran para padres primerizos.
Tras probar el biberón anti cólicos me parece un biberón de muy buenos en muchos aspectos, comentar que mi hija ha dejado de tener tantos cólicos a la hora de las tomas diarias, y cumple con el objetivo que indica el fabricante, El sistema Air-free que dispone el biberón es asombroso, ya que llena de leche la tetina y con eso impide que entre aire al tomar la leche el bebe e incluso estando en horizontal. El evitar tener al bebe con la incomodidad de los cólicos es algo muy sano para ellos ya que pueden descansar después de las tomas sin problemas. y por ultimo indicar que la limpieza del mismo es muy fácil .
Pontos positivos
el sistema air-free la tetina y la facilidad de limpieza
Pontos negativos
realmente es estupendo, no tengo nada en contra que añadir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Sim, recomendo este produto
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MsWoda
23/07/2021
España
Parte da promoção
Biberón de fácil uso y que cumple las expectativas
El biberón resulta fácil de usar y de poner en marcha. La tetilla tiene una forma bastante estándar que hizo que mi bebé no tuviera inconvenientes. Tras 4 semanas de estar probándolo he podido comprobar que los cólicos se redujeron bastante con respecto a antes así que estoy muy contenta.
Pontos positivos
Forma ergonómica y fácil manejo.
Pontos negativos
Nada en contra
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CarolG
22/07/2021
España
Parte da promoção
Es una gran solución a los gases de mi peque
Estamos encantados con este bibe, mi peque tenía muchos gases desde que deje de darle el pecho y hemos notado mucha diferencia su uso. El diseño es muy práctico. Le pongo un 9 de nota!!!
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Esta avaliação foi feita para Biberón SCF813/14 Anticólicos con sistema AirFree™
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A válvula AirFree™ foi desenvolvida para ajudar o seu bebé a engolir menos ar. A tetina permanece sempre cheia de leite, mesmo quando na horizontal, para a amamentação na vertical. Reduzir o ar que um bebé ingere pode ajudar a simplificar problemas de alimentação comuns, como cólicas, gases e refluxo.
80% das mães concordaram que "o meu bebé teve menos problemas de alimentação" num teste independente em casa com um universo de 144 mães nos EUA em 2017
Às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Philips Avent apresentavam uma tendência para menos cólicas em comparação com um biberão convencional e uma redução significativa da agitação durante a noite em comparação com os bebés alimentados com outro biberão de uma marca líder.
O que são as cólicas e como afetam os bebés? As cólicas são causadas, em parte, pela ingestão de ar durante a alimentação, o que cria desconforto no sistema digestivo do bebé. Os sintomas incluem choro, agitação, gases e bolçar.