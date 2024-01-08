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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHB3075RD/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Com 12 horas de tempo de reprodução, terá carga suficiente para manter a música em reprodução durante todo o dia.
Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.
Desenhados para uma adaptação perfeita, os auscultadores BASS+ incluem proteções para os ouvidos rotativas e um aro para a cabeça ajustável para garantir um excelente ajuste para todos os utilizadores.
3.9
de 5
39
Críticas
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Pontos positivos
comodos
Pontos negativos
un poco fragiles
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Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
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Tatopelaez
18/03/2018
España
Sorprendentes
Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.
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djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Pontos positivos
all
Pontos negativos
non
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Esta avaliação foi feita para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
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Os resultados reais podem variar