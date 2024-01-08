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Descontinuado
SHB3075WT/00
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ oferecem graves potentes num formato elegante e compacto. Aspeto excelente, som fantástico e ótimo valor. Os auscultadores Bluetooth sem fios são ideais para quem precisa de mais graves nas suas batidas sem volume adicional.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Com um design acústico fechado, os auscultadores BASS+ bloqueiam o ruído ambiente para criar um melhor isolamento de som, garantindo uma experiência de audição superior.
Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.
As proteções macias e respiráveis para as orelhas oferecem um excelente conforto durante audições prolongadas.
3.9
de 5
39
Críticas
Catåfora
08/01/2024
España
Estan bien
La relacion calidad precio es increible. Si no buscas gran cosa son geniales. son simples y pesan poco. la bateria dura y recarga muy rapido.
Pontos positivos
comodos
Pontos negativos
un poco fragiles
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Data de utilização 2023-09-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Data de utilização 2023-09-08
Tatopelaez
18/03/2018
España
Sorprendentes
Muy agradables, con buena calidad de sonido a muy buen precio.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3075BK Auriculares de diadema inalámbricos con micro
Sim, recomendo este produto
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djpapa71
03/07/2020
United Kingdom
quality
good sound,light weight comfortable ,good battery life and very cheap.
Pontos positivos
all
Pontos negativos
non
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Data de utilização 2018-07-03
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3075BL Wireless On Ear Headphone with mic
Data de utilização 2018-07-03
Os resultados reais podem variar