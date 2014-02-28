ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Imagem principal
  • Imagem principal

Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHE3555BK/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Ritmos fortes, graves potentes

Os ultrapequenos auriculares Philips Beamers apresentam graves potentes e incorporam aplicações ovais na saída para conforto.

Ver todos os benefícios

Design compacto

Ritmos fortes, graves potentes

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

A aplicação na saída de som oval oferece uma adaptação ergonómica e confortável

Uma aplicação oval na saída de som oferece conforto ergonómico para se adaptar ao verdadeiro formato da orelha.

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas, para se manter sempre ligado.

Graves potentes e som cristalino graças a diafragmas eficientes

Os auriculares Philips Vibes incluem diafragmas eficientes num design compacto. Garantem um ajuste perfeito ao mesmo tempo que emitem um som nítido e graves estrondosos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis