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Descontinuado
SHE3555BK/00
Ritmos fortes, graves potentes
Os ultrapequenos auriculares Philips Beamers apresentam graves potentes e incorporam aplicações ovais na saída para conforto.
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Auriculares
Uma aplicação oval na saída de som oferece conforto ergonómico para se adaptar ao verdadeiro formato da orelha.
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas, para se manter sempre ligado.
Os auriculares Philips Vibes incluem diafragmas eficientes num design compacto. Garantem um ajuste perfeito ao mesmo tempo que emitem um som nítido e graves estrondosos.
Críticas