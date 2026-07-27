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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
SHE3555WT/00
Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada
Auriculares
As almofadas estão disponíveis em 2 tamanhos para uma adaptação perfeita e personalizada.
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas, para se manter sempre ligado.
Os auriculares Philips Vibes incluem diafragmas eficientes num design compacto. Garantem um ajuste perfeito ao mesmo tempo que emitem um som nítido e graves estrondosos.
Críticas