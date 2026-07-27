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  • Ritmos fortes, graves potentes
  • Ritmos fortes, graves potentes

Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHE3555WT/00

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Ritmos fortes, graves potentes
Os ultrapequenos auriculares Philips Beamers apresentam graves potentes e incorporam aplicações ovais na saída para conforto.
Ver todos os benefícios

Design compacto

Ritmos fortes, graves potentes

  • Diafragmas de 8,6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

2 almofadas de borracha amovíveis oferecem uma adaptação perfeita

As almofadas estão disponíveis em 2 tamanhos para uma adaptação perfeita e personalizada.

O microfone incorporado alterna entre música e chamadas

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a receção de chamadas, para se manter sempre ligado.

Graves potentes e som cristalino graças a diafragmas eficientes

Os auriculares Philips Vibes incluem diafragmas eficientes num design compacto. Garantem um ajuste perfeito ao mesmo tempo que emitem um som nítido e graves estrondosos.

Especificações técnicas

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Críticas

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