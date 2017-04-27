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Descontinuado
SHE4205WT/00
Diafragmas de 12,2 mm; auricular aberto
Auricular
Leve não significa frágil. Construído para um estilo de vida activo, o cabo dos auscultadores tem um compensador de tensão incorporado para maior durabilidade e vida útil mais longa.
Design emblemático com detalhes modernos e brilhantes.
O intuitivo telecomando permite-lhe reproduzir/parar faixas e atender chamadas com um simples toque de um botão.
3.5
de 5
12
Críticas
JuanB
27/04/2017
España
Magníficos.
Estaba buscando unos auriculares con los que pudiera eschuchar la radio en la cama y poder apoyar la cabeza en la almohada sin que me molestara la presión en la oreja, pues lo he encontrado con este modelo. Incluso a veces me despierto al día siquiente con ellos puestos y sin ninguna molestia. También me van perfectos para hacer footing sin que se muevan. Tienen un sonido muy nítido y unos graves potentes y dulces a la vez.
Esta avaliação foi feita para SHE4205BK Auriculares con micrófono
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KenMrshll
04/11/2018
United Kingdom
Best for outdoors
The best that I have ever had, because they do not protrude from your ears , so fit perfectly if wearing a beanie hat. Also, they fit very comfortably, in that you do not have to jam them into your ears and yet they do not come out when walking.
Esta avaliação foi feita para SHE4205BK Headphones with mic
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CelinaRocs
07/12/2016
France
grandes qualites & design
Ces écouteurs sont d'un son superbe et pas de bruit autour :-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE4205WT Casque avec Micro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHE4205WT Casque avec Micro