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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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SHK2000BL/00
Disponível em
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Azul e verde
Volume limitado <85 dB
O aro para a cabeça simples e ergonómico é totalmente ajustável para se adaptar confortavelmente à cabeça de qualquer criança e para crescer com ela.
O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta de graves e qualidade de som pura e equilibrada.
O design durável e sem parafusos permite que as peças dos auscultadores se desencaixem e voltem a encaixar no lugar facilmente.
4.5
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
audiophile80
14/07/2025
België
Sounds better than most headphones of €80
Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.
Pontos positivos
geluidskwaliteit, looks, stevigheid
Pontos negativos
geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons
blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Pontos positivos
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder