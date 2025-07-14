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  • A melhor companhia para as crianças
  • A melhor companhia para as crianças
  • A melhor companhia para as crianças
  • A melhor companhia para as crianças
  • A melhor companhia para as crianças
  • A melhor companhia para as crianças

Auscultadores para crianças

SHK2000PK/00

4.5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Púrpura rosado
Púrpura rosado
A melhor companhia para as crianças
Os auscultadores certos para iniciar os pequenos amantes de música ao mundo do som. Os graves límpidos e o design divertido foram concebidos para crianças em crescimento e estão construídos de forma suficientemente resistente para aguentar todas as situações. O limite de volume de 85 dB mantém a música divertida, mas segura.
Ver todos os benefícios

Tamanho para crianças, volume máximo limitado

A melhor companhia para as crianças

  • Diafragmas de 30 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Rosa e púrpura

  • Volume limitado &lt;85 dB

Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança

Aro para a cabeça ajustável e ergonómico cresce com a criança

O aro para a cabeça simples e ergonómico é totalmente ajustável para se adaptar confortavelmente à cabeça de qualquer criança e para crescer com ela.

Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

Diafragmas dos altifalantes em neodímio de 32 mm para som puro e equilibrado

O neodímio é o melhor material para criar um campo magnético forte para maior sensibilidade numa bobina de voz, melhor resposta de graves e qualidade de som pura e equilibrada.

Design durável e sem parafusos para uma utilização exigente

Design durável e sem parafusos para uma utilização exigente

O design durável e sem parafusos permite que as peças dos auscultadores se desencaixem e voltem a encaixar no lugar facilmente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
1

14/07/2025

België

België

Sounds better than most headphones of €80

Our kids love the headphones. They look very good, look durable and above all beat many headphones in sound quality. Cannot match my Grado Sr80 and SR80x but the quality comes close, even more spacial, great detail, natural sound and very pleasing sound. Makes you want to listen more to it. It fitst perfectly on the head of our 3 and 5 year old but also on the head of an adult. I think most headphone producers should be ashamed that Philips is able to produce such a good sounding headphone for such a modest price. Without doubt sounds better than the (€80) Sony WH-CH720N we also own.

Pontos positivos

geluidskwaliteit, looks, stevigheid

Pontos negativos

geen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000PK Kinderhoofdtelefoons

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Pontos positivos

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHK2000BL Kopfhörer für Kinder

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