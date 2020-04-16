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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHL3075BL/00

4.2
| (6) Críticas | 80% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ permitem ouvir música com graves fortes e arrojados. Com graves potentes num formato elegante e compacto, estes auscultadores foram concebidos para proporcionar fortes batidas de graves sem volume adicional.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • On-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Totalmente dobrável

Diafragmas de altifalante de 32 mm

Diafragmas de altifalante de 32 mm

Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.

Concebidos para uma adaptação perfeita

Concebidos para uma adaptação perfeita

Desenhados para uma adaptação perfeita, os auscultadores BASS+ incluem proteções para os ouvidos rotativas e um aro para a cabeça ajustável para garantir um excelente ajuste para todos os utilizadores.

Graves grandes e ousados que se podem sentir

Graves grandes e ousados que se podem sentir

São graves grandes e potentes, que lhe permitem realmente sentir o ritmo. Não se deixe enganar pelo design elegante: os diafragmas especialmente afinados e as aberturas de graves produzem frequências ultrabaixas para criar uma assinatura de som BASS+ única.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

6

Críticas

80%

recomendam este produto

3
2

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Pontos positivos

Calidad de sonido incluso en 8d

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Auriculares con micrófono

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Auriculares con micrófono

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Headphones with mic

Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Headphones with mic

28/05/2019

France

France

trés bon son + (basse) bonne immersion

philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHL3075BL Casque avec Micro

Sim, recomendo este produto

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