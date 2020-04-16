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Descontinuado
SHL3075RD/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
On-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Totalmente dobrável
Auscultadores com função BASS+ com diafragmas de altifalante de 32 mm, que produzem graves grandes e potentes.
Desenhados para uma adaptação perfeita, os auscultadores BASS+ incluem proteções para os ouvidos rotativas e um aro para a cabeça ajustável para garantir um excelente ajuste para todos os utilizadores.
São graves grandes e potentes, que lhe permitem realmente sentir o ritmo. Não se deixe enganar pelo design elegante: os diafragmas especialmente afinados e as aberturas de graves produzem frequências ultrabaixas para criar uma assinatura de som BASS+ única.
4.2
de 5
6
Críticas
80%
recomendam este produto
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Pontos positivos
Calidad de sonido incluso en 8d
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Auriculares con micrófono
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Auriculares con micrófono
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Esta avaliação foi feita para SHL3075WT Headphones with mic
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leyab
28/05/2019
France
trés bon son + (basse) bonne immersion
philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3075BL Casque avec Micro
Sim, recomendo este produto
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