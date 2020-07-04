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Descontinuado
SHL3175BK/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Dobragem compacta
Altifalantes em neodímio de 40 mm que emitem graves grandes e ousados
Graves potentes para melhorar o seu prazer de audição. Não se deixe enganar pelo design elegante pois as aberturas de graves especialmente concebidas e os diafragmas com sintonia aperfeiçoada produzem frequências extremamente baixas que garantem a estes auscultadores uma assinatura de som BASS+ única. O volume acústico separado é utilizado para garantir sempre um desempenho de graves com elevada consistência.
O design dobrável único e compacto garante-lhe a melhor experiência quando está em movimento. Os auscultadores podem ser dobrados de forma plana ou compacta para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Pontos negativos
son incontrôlable depuis le casque.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
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