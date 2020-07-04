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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

BASS+Auscultadores com microfone

SHL3175WT/00

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ permitem ouvir música com graves fortes e arrojados. Com graves potentes num formato elegante e resistente, estes auscultadores over-ear foram concebidos para proporcionar fortes batidas de graves num formato compacto.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Dobragem compacta

Altifalantes em neodímio de 40 mm

Altifalantes em neodímio de 40 mm

Altifalantes em neodímio de 40 mm que emitem graves grandes e ousados

Graves grandes e ousados que se podem sentir

Graves grandes e ousados que se podem sentir

Graves potentes para melhorar o seu prazer de audição. Não se deixe enganar pelo design elegante pois as aberturas de graves especialmente concebidas e os diafragmas com sintonia aperfeiçoada produzem frequências extremamente baixas que garantem a estes auscultadores uma assinatura de som BASS+ única. O volume acústico separado é utilizado para garantir sempre um desempenho de graves com elevada consistência.

Dobra-se num formato compacto para arrumar e transportar facilmente

Dobra-se num formato compacto para arrumar e transportar facilmente

O design dobrável único e compacto garante-lhe a melhor experiência quando está em movimento. Os auscultadores podem ser dobrados de forma plana ou compacta para uma portabilidade perfeita e uma arrumação fácil.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Pontos negativos

son incontrôlable depuis le casque.

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Esta avaliação foi feita para BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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