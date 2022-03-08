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  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor
  • A sua música, a sua cor

Auriculares com fios

TAE1105BL/00

2
| (1) Avaliaç.

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Rosa
Rosa
A sua música, a sua cor
Estes auriculares com fios permitem-lhe manter a música nítida enquanto exibe o seu estilo. Obtém graves potentes, um estilo arrojado e um ajuste confortável. Precisa de utilizar o assistente de voz do telemóvel? Basta premir o comando no fio.
Ver todos os benefícios

A sua música, a sua cor

  • Diafragmas 8,6 mm para graves ousados

  • Conetor banhado a ouro

  • Adaptação segura e confortável à orelha

  • Comando no fio para um controlo fácil

Graves poderosos. Som nítido

O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves arrojados através de diafragmas potentes em neodímio de 8,6 mm e contam com conectores banhados a ouro.

Desfrute das suas músicas com todo o conforto

O design ergonómico do tubo acústico e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis garantem um ajuste confortável. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.

Comando no fio. Mude de uma lista de reprodução para uma chamada

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa, tudo isto sem tocar no seu smartphone. É ideal se os graves estiverem prestes a começar e não quiser perder as melhores partes.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Esta avaliação foi feita para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Esta avaliação foi feita para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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