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Descontinuado
TAE1105PK/00
Diafragmas 8,6 mm para graves ousados
Conetor banhado a ouro
Adaptação segura e confortável à orelha
Comando no fio para um controlo fácil
O que seria da vida em movimento sem a companhia das suas faixas favoritas? Estes auscultadores oferecem graves arrojados através de diafragmas potentes em neodímio de 8,6 mm e contam com conectores banhados a ouro.
O design ergonómico do tubo acústico e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis garantem um ajuste confortável. Desfrute de cada segundo das músicas que adora.
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa, tudo isto sem tocar no seu smartphone. É ideal se os graves estiverem prestes a começar e não quiser perder as melhores partes.
2.0
de 5
1
Avaliaç.
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Esta avaliação foi feita para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Esta avaliação foi feita para TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires