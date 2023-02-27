Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
TAH4105BK/00
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
Fita leve para a cabeça
Dobragem compacta
Reviva uma e outra vez os seus melhores momentos nas pistas de dança. Os diafragmas em neodímio de 32 mm garantem graves fortes e arrojados e um som nítido. O design com parte posterior fechada garante um fantástico isolamento de som para que possa desfrutar de cada segundo das suas faixas favoritas.
Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.
Sinta os graves. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco. Basta dobrá-las e já está.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Pontos positivos
eifach, handlich
Pontos negativos
Keine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Pontos positivos
Ωραίος καθαρός ήχος.
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής