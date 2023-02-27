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Descontinuado

3000 seriesAuscultadores on-ear

TAH4105WT/00

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Branco
Branco
Preto
Preto
Vermelho
Vermelho
As suas batidas. O seu estilo.
Sinta-se como se estivesse a entrar na pista de dança. Estes auscultadores on-ear proporcionam-lhe um som nítido e graves potentes. O aro almofadado para a cabeça mantém o conforto, enquanto os designs de cor mate permitem-lhe ouvir música em estilo.
Ver todos os benefícios

As suas batidas. O seu estilo.

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • Fita leve para a cabeça

  • Dobragem compacta

Graves profundos, som nítido

Reviva uma e outra vez os seus melhores momentos nas pistas de dança. Os diafragmas em neodímio de 32 mm garantem graves fortes e arrojados e um som nítido. O design com parte posterior fechada garante um fantástico isolamento de som para que possa desfrutar de cada segundo das suas faixas favoritas.

Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado

Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.

Design dobrável para uma arrumação fácil

Sinta os graves. As proteções dos ouvidos dobram-se totalmente para dentro, para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco. Basta dobrá-las e já está.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Pontos positivos

eifach, handlich

Pontos negativos

Keine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Pontos positivos

Ωραίος καθαρός ήχος.

Pontos negativos

-

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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