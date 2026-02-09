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TAH8000EBK/00
Som detalhado e natural
Bateria substituível
Cancelamento de ruído Pro
Até 70 horas de reprodução
Os diafragmas de 40 mm revestidos a seda proporcionam um som detalhado, e o Dynamic Bass oferece graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Os codecs LDAC e LC3 são suportados para que possa tirar o máximo partido do streaming de alta resolução. Também pode ouvir com fios através de USB-C. Além disso, pode ativar o som espacial na nossa aplicação para uma experiência de audição mais envolvente.
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
Se estiver em chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruído juntam-se para captar claramente a sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que esteja numa rua movimentada num dia muito ventoso, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.
4.0
de 5
15
Críticas
82%
recomendam este produto
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Pontos positivos
Qualité de son
Pontos negativos
Aucun
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Esta avaliação foi feita para TAH8000EWT Casque circum-aural
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Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Pontos positivos
Prix, esthétique, son, confort
Pontos negativos
Changement des coussinets impossible
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Clemclem07
19/01/2026
France
Simple et performant
D'un point de vue confort : le casque est agréable à porter. Les coussinets englobent bien les oreilles et ne compriment pas trop, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est suffisamment rembourré pour ne pas être gênant . Le casque est léger et permet une utilisation même avec des lunettes de vue, sans que cela ne comprime trop. D’un point de vue sonore : son est clair et équilibré. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, les voix sont bien mises en avant et les aigus restent agréables sans être agressifs. la réduction de bruit en bien est super : elle permet d’atténuer le trafic, environnement, et conversation lors des transports en commun et ainsi une vraie immersion. La connexion Bluetooth se fait rapidement et sans problème particulier avec le téléphone, et la batterie. Quant à elle tient plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargé ce qui est un très bon point . Le design blanc et sobre et élégant. C’est un casque simple qui remplit toutes ses fonctions, et reste ainsi dans une gamme abordable avec un rapport qualité prix parfait. Je recommande pour un usage au quotidien simple et performant.
Pontos positivos
Efficace, performant, élégant, réduction de bruit
Pontos negativos
Aucun
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