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Auscultadores over-ear

TAH8000EWT/00

4
| (15) Críticas | 82% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Excelente som, bateria substituível
Deixe-se envolver por um som rico e detalhado com os auscultadores over-ear que foram concebidos para durar. Uma bateria facilmente substituível mantém a música a tocar durante anos e recebe chamadas nítidas. O cancelamento de ruído adaptável permite-lhe focar-se no que realmente importa.
Ver todos os benefícios

Excelente som, bateria substituível

  • Som detalhado e natural

  • Bateria substituível

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Até 70 horas de reprodução

Som arrebatador. Transmissão de alta resolução e audição com fios

Som arrebatador. Transmissão de alta resolução e audição com fios

Os diafragmas de 40 mm revestidos a seda proporcionam um som detalhado, e o Dynamic Bass oferece graves ricos e completos, mesmo com volumes baixos. Os codecs LDAC e LC3 são suportados para que possa tirar o máximo partido do streaming de alta resolução. Também pode ouvir com fios através de USB-C. Além disso, pode ativar o som espacial na nossa aplicação para uma experiência de audição mais envolvente.

Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

Som envolvente com cancelamento de ruído adaptável

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta, o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes, para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

Se estiver em chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruído juntam-se para captar claramente a sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que esteja numa rua movimentada num dia muito ventoso, a sua voz será claramente ouvida e a pessoa com quem está a falar não se vai distrair com o que se passa à sua volta.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

15

Críticas

82%

recomendam este produto

1

09/02/2026

France

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Parfait design et son

J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .

Pontos positivos

Qualité de son

Pontos negativos

Aucun

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Esta avaliação foi feita para TAH8000EWT Casque circum-aural

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19/01/2026

France

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Pratique, esthétique, son clair et agreable.

Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!

Pontos positivos

Prix, esthétique, son, confort

Pontos negativos

Changement des coussinets impossible

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19/01/2026

France

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Simple et performant

D'un point de vue confort : le casque est agréable à porter. Les coussinets englobent bien les oreilles et ne compriment pas trop, même lors d’une utilisation prolongée. Le bandeau est suffisamment rembourré pour ne pas être gênant . Le casque est léger et permet une utilisation même avec des lunettes de vue, sans que cela ne comprime trop. D’un point de vue sonore : son est clair et équilibré. Les basses sont présentes sans être trop envahissantes, les voix sont bien mises en avant et les aigus restent agréables sans être agressifs. la réduction de bruit en bien est super : elle permet d’atténuer le trafic, environnement, et conversation lors des transports en commun et ainsi une vraie immersion. La connexion Bluetooth se fait rapidement et sans problème particulier avec le téléphone, et la batterie. Quant à elle tient plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargé ce qui est un très bon point . Le design blanc et sobre et élégant. C’est un casque simple qui remplit toutes ses fonctions, et reste ainsi dans une gamme abordable avec un rapport qualité prix parfait. Je recommande pour un usage au quotidien simple et performant.

Pontos positivos

Efficace, performant, élégant, réduction de bruit

Pontos negativos

Aucun

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