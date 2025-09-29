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TAK5500AL/00
Volume limitado a 85 dB
Cancelamento de ruído Pro
Partilha de áudio sem fios
Resistentes e dobráveis
Estes auscultadores têm um ajuste confortável sobre a orelha que ajuda a reduzir passivamente o ruído envolvente e um limite de volume de 75 dB, perfeito para ouvir em ambientes mais silenciosos. Para locais com mais ruído, é possível ativar o cancelamento de ruído nos auscultadores ou na aplicação Philips Headphones. Os pais podem definir um modo de viagem de 85 dB na aplicação.*
O cancelamento de ruído adaptável ajusta-se automaticamente ao ambiente envolvente para que as crianças se possam concentrar em silêncio ou ouvir o que gostarem em locais ruidosos sem precisarem de pedir para aumentar o volume! Os controlos na proteção ativam o modo de perceção para que possam ouvir o que está a acontecer à sua volta e a função Quick Awareness melhora as vozes para que ouvir as conversas enquanto utilizam os auscultadores.
Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K5500, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida, ambos os amigos têm de premir o botão multifunções para entrar no modo de partilha de áudio.
5.0
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Pontos positivos
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Pontos negativos
-
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Volume limitado a 75 dB no modo normal e 85 dB no modo de viagem, de acordo com as normas EN 50332 para uma audição segura.