A partilha de áudio sem fios duplica a diversão

Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K5500, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida, ambos os amigos têm de premir o botão multifunções para entrar no modo de partilha de áudio.