ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118Turntable image 119Turntable image 120Turntable image 121Turntable image 122Turntable image 123Turntable image 124Turntable image 125Turntable image 126Turntable image 127Turntable image 128Turntable image 129Turntable image 130Turntable image 131Turntable image 132Turntable image 133Turntable image 134Turntable image 135Turntable image 136Turntable image 137Turntable image 138Turntable image 139Turntable image 140Turntable image 141Turntable image 142Turntable image 143Turntable image 144Turntable image 145Turntable image 146Turntable image 147Turntable image 148Turntable image 149Turntable image 150Turntable image 151Turntable image 152Turntable image 153Turntable image 154Turntable image 155Turntable image 156Turntable image 157Turntable image 158Turntable image 159Turntable image 160Turntable image 161Turntable image 162Turntable image 163Turntable image 164Turntable image 165Turntable image 166Turntable image 167Turntable image 168Turntable image 169Turntable image 170Turntable image 171Turntable image 172Turntable image 173Turntable image 174Turntable image 175Turntable image 176Turntable image 177Turntable image 178Turntable image 179Turntable image 180Turntable image 181Turntable image 182Turntable image 183Turntable image 184Turntable image 185Turntable image 186Turntable image 187Turntable image 188Turntable image 189Turntable image 190Turntable image 191Turntable image 192Turntable image 193Turntable image 194Turntable image 195Turntable image 196Turntable image 197Turntable image 198Turntable image 199Turntable image 200Turntable image 201Turntable image 202Turntable image 203Turntable image 204Turntable image 205Turntable image 206Turntable image 207Turntable image 208Turntable image 209Turntable image 210Turntable image 211Turntable image 212Turntable image 213Turntable image 214Turntable image 215Turntable image 216
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio
  • Perfeitos para música, chamadas e silêncio

Auscultadores over-ear sem fios para crianças

TAK5500RT/00

5
| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Disponível em

Azul real
Azul real
Luz âmbar
Luz âmbar
Perfeitos para música, chamadas e silêncio
As crianças podem desfrutar de um som envolvente em segurança com estes auscultadores over-ear sem fios com volume limitado. O som é nítido e cristalino, enquanto o cancelamento de ruído adaptável permite-lhes concentrarem-se em silêncio ou ouvir o que gostam sem a necessidade de aumentar o volume!
Ver todos os benefícios

Perfeitos para música, chamadas e silêncio

  • Volume limitado a 85 dB

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Partilha de áudio sem fios

  • Resistentes e dobráveis

Concebido para os ouvidos mais jovens. Limites de volume para casa e em viagem

Concebido para os ouvidos mais jovens. Limites de volume para casa e em viagem

Estes auscultadores têm um ajuste confortável sobre a orelha que ajuda a reduzir passivamente o ruído envolvente e um limite de volume de 75 dB, perfeito para ouvir em ambientes mais silenciosos. Para locais com mais ruído, é possível ativar o cancelamento de ruído nos auscultadores ou na aplicação Philips Headphones. Os pais podem definir um modo de viagem de 85 dB na aplicação.

Cancelamento de ruído adaptável para uma audição segura em qualquer lugar

Cancelamento de ruído adaptável para uma audição segura em qualquer lugar

O cancelamento de ruído adaptável ajusta-se automaticamente ao ambiente envolvente para que as crianças se possam concentrar em silêncio ou ouvir o que gostarem em locais ruidosos sem precisarem de pedir para aumentar o volume! Os controlos na proteção ativam o modo de perceção para que possam ouvir o que está a acontecer à sua volta e a função Quick Awareness melhora as vozes para que ouvir as conversas enquanto utilizam os auscultadores.

A partilha de áudio sem fios duplica a diversão

A partilha de áudio sem fios duplica a diversão

Se os amigos do seu filho também tiverem um par de auscultadores Philips K5500, podem criar uma ligação em cadeia sem fios entre os auscultadores e ouvir o mesmo áudio. Um par de auscultadores é ligado ao dispositivo inteligente a partir do qual pretendem ouvir e, em seguida, ambos os amigos têm de premir o botão multifunções para entrar no modo de partilha de áudio.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Pontos positivos

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Pontos negativos

-

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Volume limitado a 75 dB no modo normal e 85 dB no modo de viagem, de acordo com as normas EN 50332 para uma audição segura.