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  • Um visual que adoram. Um som em que pode confiar.
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Nova

Auscultadores supra-aurais sem fios para crianças

TAK6000BL/00

Disponível em

Blue
Blue
Pink
Pink

Um visual que adoram. Um som em que pode confiar.

Conheça os auscultadores concebidos para uma audição segura e mudanças de visual frequentes. Os ecrãs ePaper nas conchas auriculares permitem que as crianças utilizem fotografias para criar um visual personalizado e fácil de mudar. Os limites de volume protegem os ouvidos dos mais novos em casa e em viagem.

Ver todos os benefícios

Um visual que adoram. Um som em que pode confiar.

  • Auscultadores supra-aurais sem fios

  • Volume limitado a 85 dB

  • Ecrã ePaper personalizável

  • Resistentes e dobráveis

Um novo visual sempre que quiserem

Um novo visual sempre que quiserem

Desde fotografias da família ou dos animais de estimação a imagens de trabalhos artísticos, os ecrãs ePaper nas conchas auriculares proporcionam às crianças uma forma divertida de personalizarem os auscultadores sem utilizarem autocolantes. Basta escolher uma fotografia guardada num dispositivo móvel e carregá-la para o ecrã através da nossa aplicação complementar. Após o carregamento, a imagem permanece visível mesmo quando os auscultadores estão desligados.

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagens*

Sempre seguros, sempre divertidos. Limites de volume para casa e viagens*

Especialmente concebidos para oferecer segurança adicional aos ouvidos das crianças, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para ouvir em casa ou enquanto estudam. Para ouvir em ambientes mais ruidosos fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*

Confortáveis para crianças e fáceis de utilizar

Confortáveis para crianças e fáceis de utilizar

Os grandes botões de controlo redondos na parte inferior dos auscultadores facilitam a utilização pelas crianças, e os pontos na parte posterior da banda para a cabeça ajudam-nas a perceber a orientação correta para os colocar. A banda para a cabeça almofadada ajusta-se facilmente, enquanto os auscultadores mais pequenos, com almofadas macias em espuma viscoelástica, se adaptam suavemente às orelhas em crescimento para um ajuste confortável.

Especificações técnicas

Manuais e documentação

Guia de início rápido

  • PDF ficheiro, 4.1 MB
  • 27 August 2026

Declaração de conformidade da UE

  • PDF ficheiro, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Avisos legais

  1. Volume limitado a 75 dB no modo normal e a 85 dB no modo de viagem, em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.