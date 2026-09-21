Um visual que adoram. Um som em que pode confiar.

Conheça os auscultadores concebidos para uma audição segura e mudanças de visual frequentes. Os ecrãs ePaper nas conchas auriculares permitem que as crianças utilizem fotografias para criar um visual personalizado e fácil de mudar. Os limites de volume protegem os ouvidos dos mais novos em casa e em viagem.