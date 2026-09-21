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Nova
TAK6000BL/00
Um visual que adoram. Um som em que pode confiar.
Conheça os auscultadores concebidos para uma audição segura e mudanças de visual frequentes. Os ecrãs ePaper nas conchas auriculares permitem que as crianças utilizem fotografias para criar um visual personalizado e fácil de mudar. Os limites de volume protegem os ouvidos dos mais novos em casa e em viagem.
Auscultadores supra-aurais sem fios
Volume limitado a 85 dB
Ecrã ePaper personalizável
Resistentes e dobráveis
Desde fotografias da família ou dos animais de estimação a imagens de trabalhos artísticos, os ecrãs ePaper nas conchas auriculares proporcionam às crianças uma forma divertida de personalizarem os auscultadores sem utilizarem autocolantes. Basta escolher uma fotografia guardada num dispositivo móvel e carregá-la para o ecrã através da nossa aplicação complementar. Após o carregamento, a imagem permanece visível mesmo quando os auscultadores estão desligados.
Especialmente concebidos para oferecer segurança adicional aos ouvidos das crianças, estes auscultadores foram limitados a 75 dB para ouvir em casa ou enquanto estudam. Para ouvir em ambientes mais ruidosos fora de casa, os pais podem utilizar a aplicação Philips Headphones para definir um limite de volume de 85 dB no modo de viagem.*
Os grandes botões de controlo redondos na parte inferior dos auscultadores facilitam a utilização pelas crianças, e os pontos na parte posterior da banda para a cabeça ajudam-nas a perceber a orientação correta para os colocar. A banda para a cabeça almofadada ajusta-se facilmente, enquanto os auscultadores mais pequenos, com almofadas macias em espuma viscoelástica, se adaptam suavemente às orelhas em crescimento para um ajuste confortável.
Volume limitado a 75 dB no modo normal e a 85 dB no modo de viagem, em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.